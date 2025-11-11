Mi cuenta

Ferrol

Las obras de "Abrir Ferrol ao Mar" obligan a cortar un carril de Irmandiños entre la Puerta del Dique y la de Enfermería

La restricción, que es temporal en función de las necesidades de los trabajos, aplica desde este miércoles a las 8.30 horas

Redacción
11/11/2025 17:12
El carril en dirección centro es el que se corta
Daniel Alexandre

El inicio de las obras de "Abrir Ferrol ao mar" obliga al Concello a cortar un carril de Irmandiños entre la Puerta del Dique y la de Enfermería este miércoles a partir de las 8.30 horas. Se restringirá el que está pegado al muro, es decir, en dirección centro, durante "unos días", explican fuentes del gobierno local, siempre en función de las necesidades de los trabajos. 

Este será el primero de los cambios en la circulación en los próximos meses y el ejecutivo municipal avanza que todos ellos se irán comunicando con antelación suficiente

Además, deste este mismo martes quedará vallada aproximadamente la mitad de la Alameda del Carbón, donde se instalarán las casetas de obra y otros servicios que necesita la empresa adjudicataria. 

Copasa es la firma encargada de acometer esta primera fase de uno de los proyectos estrella del mandato de José Manuel Rey Varela. El plazo de ejecución es de 18 meses. 

