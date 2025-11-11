La Xunta dedicará el Día da Ilustración del próximo año al artista ferrolano Siro López

Siro López AEC

La Xunta colabora con la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración por el Día da Ilustración que para el próximo año rendirá homenaje a Siro López, un artista que destaca por su trabajo como caricaturista político y humorista gráfico, entre otras facetas de dibujante y pintor.

Es el segundo año que se escoge para conmemorar esta efeméride a una persona en vida y, para conmemorar esta fecha, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude trabaja en la puesta en marcha de diversas actividades como talleres o exposiciones basadas en la trayectoria de Siro, que tiene también un papel relevante en ámbitos como el periodismo o el ensayo.

El Día da Ilustración nació con el objetivo de “lembrar e reivindicar o papel dos profesionais gráficos na industria cultural a través da homenaxe que se fai cada ano a un ilustrador ou ilustradora galega”. La celebración nació en el año 2014 y tomó como referencia el nacimiento de Alfonso Rodrígiez Castelao. Forma parte del calendario do Libro e da lectura que promueve la Consellería de Cultura y en esta fecha fueron reconocidos nombres como Lolita Díaz Baliño, Federico Rivas, Chichi Campos, Reimundo Patiño o Xosé Vizoso, entre otros. Este próximo 30 de enero será Siro el protagonista.