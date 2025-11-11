Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La Xunta contribuirá con 240.000 euros a la musealización del Torrente Ballester, en Ferrol

El Consello de Goberno de este martes aprobó una subvención que permitirá completar el medio millón que costará la reforma

X. Fandiño
X. Fandiño
11/11/2025 13:54
El Torrente Ballester acoge desde el viernes la exposición de Segura Torrella
El Torrente Ballester acoge desde el viernes la exposición de Segura Torrella
Daniel Alexandre

La Xunta, a través de la Consellería de Cultura, contribuirá a financiar la reforma que necesita el centro cultural Torrente Ballester para que pueda instalarse allí el Museo da Cidade de Ferrol

El presidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, acaba de anunciar al término del Consello de Goberno que contribuirá con 240.000 euros que, sumados a la aportación municipal, conformará un presupuesto de medio millón para poder licitar los trabajos. 

La adecuación del Torrente Ballester es un paso imprescindible para que pueda albergar usos museísticos. Rueda aludió a la reforma de la fachada y de la cubierta, pero también serán necesarios cambios en la instalación eléctrica, en la climatización y en otros elementos y servicios, como marca la legislación en materia de museos. 

Bancada de los grupos de la oposición durante la sesión plenaria del pasado jueves

El mantenimiento de espacios culturales, la única moción que salió adelante en el pleno

Más información

Las obras, añadió Rueda en su comparecencia, comenzarán el año que viene y deberán estar finalizadas antes de que termine. 

