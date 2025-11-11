Mi cuenta

La cultura oriental se funde con melodías gallegas de la mano de As Darbukas Dacolá

El espectáculo es este jueves a las 20.30 horas

Redacción
11/11/2025 22:04
As Darbukas Dacolá, en una imagen promocional
As Darbukas Dacolá, en una imagen promocional
Cedida

El ciclo Os Xoves da Capela traerán mañana, a las 20.30 horas, a la formación As Darbukas Dacolá, un grupo vigués con 13 años de trayectoria y dos discos en el mercado.

La agrupación está integrada por Rubén Pastoriza –solista, darbuka, dag y handpan–, Fran Ferro –voz, riq y daf persa–, Marcia Vásconez –voz, doholla, pandereta, zanfona y piano– y Nuria Lenda Moura –bailarina que llena de color y movimiento el escenario–.

El cuarteto ofrecerá un viaje de conocimiento de la cultura oriental a través de la música y la danza, explorando también la fusión de esta con ritmos y melodías tradicionales gallegas, mostrando la afinidad de ambas culturas, que aparentemente parecen tan distantes.

La formación hace un repaso de la riqueza sonora de la cultura desde Marruecos hasta Turquía con una gran variedad de instrumentos poco conocidos.

El espectáculo tiene una duración de 75 minutos y las entradas están a la venta al precio único de tres euros en la taquilla del teatro Jofre o a través de la web de Ataquilla. 

