José Ángel Ventureira encabeza “ilusionado” una nueva etapa al frente de la UGT comarcal

Los afiliados votaron ayer la nueva ejecutiva Daniel Alexandre

José Ángel Ventureira es la persona elegida por la afiliación de la Unión General de Trabajadores –UGT– de la comarca para encabezar una nueva etapa que da carpetazo a la época de las gestoras y que afronta con el objetivo principal de “axudar aos traballadores e traballadoras e formar un sindicato de clase forte, aberto ao diálogo e á negociación”.

Ventureira logró el apoyo de los compañeros a una candidatura que lidera y que está integrada por “sete persoas novas” con las que la Unión Comarcal busca relanzarse “tras uns anos moi malos que vivimos. Agora miramos o futuro con optimismo e imos traballar por iso”.

Ventureira fue en los últimos tiempos la cara visible de la central sindical en las movilizaciones del naval. Como responsable de FICA y ante el proceso electoral que se acercaba, ha sido capaz de confeccionar una candidatura para la ejecutiva de la Unión Comarcal “con presenza das tres federacións”, es decir, tanto de la suya como de la de Servicios Públicos –SP– y FeSMC –Servicios, Movilidad y Comercio–.

“Tocábame dar o paso e así o fixen coa axuda e o apoio dos meus compañeiros e compañeiras”, señaló, “despois de asegurarme de que unha persoa válida e traballadora como Fernando ía coller o relevo na Federación”.

El nuevo secretario comarcal de la UGT se marca como metas “ser capaces de atender os retos que ten a comarca, especialmente co auxe do sector naval, porque temos claro que esta é unha comarca con moito potencial e moita fortaleza”. Además, quiere que tanto los partidos políticos como el empresariado se acerquen a la Unión Comarcal “para que nos coñezan” y, “o máis importante”, recalcó, “ser útiles aos traballadores e traballadoras da comarca, conformar un sindicato de clase atento ás reivindicacións de cada momento e coa man tendida para dialogar e negociar. Esa é a nosa folla de ruta para os vindeiros catro anos”, explicó el nuevo responsable del sindicato ugetista.