El periodo medio de pago legal fue de 33,85 días en el tercer trimestre en Ferrol

La concejala de Hacienda, en el pleno de agosto Emilio Cortizas

El 92,42% de las facturas que recibió el Concello en el tercer trimestre del año se pagaron en un plazo de menos de 34 días. La concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, aseguró ayer tras la celebración de la comisión de cuentas, en la que se abordó el informe de morosidad entre julio y septiembre, que el periodo medio de pago fue de 33,85 días, es decir, una reducción de 17 días.

En ese sentido, aseguró que de las 898 facturas abonadas –que en conjunto suman un importe de 10,5 millones– el 92,43% se pagaron en el plazo que marca la ley. Además, Sanjurjo señaló que “por primeira vez en anos estase a pagar na metade do tempo permitido”, es decir, en uno 18 días de media.

“Trátase dos mellores datos que ten o Concello de Ferrol desde hai moitos anos”, aseguró la edila de Facenda, que achacó el éxito al “traballo transversal de todas as Concellerías, froito da xestión dste goberno”. “É a liña na que seguiremos traballando”, apuntó.

Sanjurjo afirmó que “unha administración que paga en prazo é unha administración seria e responsable”.