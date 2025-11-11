El gobierno local anuncia la disolución de la Sociedade Mixta de Turismo
PSOE y FeC critican la decisión tras 25 meses desde el cese de la gerente
El gobierno local anunció ayer la disolución de la Sociedade Mixta de Turismo en el transcurso de su consejo de administración. Los grupos socialista y de FeC criticaron con dureza esta medida que, según la concejala del PSOE, Eva Martínez, demuestra la “incapacidade de gobernar” del Partido Popular.
Martínez considera “vergoñento e unha falta de respecto total á oposición que despois de dous anos dende que se cesou á xerente e de dous anos de preguntas insistentes en comisións e plenos, o grupo de goberno non teña explicado absolutamente nada e nos veñan agora cun folio que podería servir para o día seguinte ao ceso da xerente, pero non para agora, 25 meses despois”.
La edila socialista reitera que al PP “non lle interesa en absoluto o turismo como sector de desenvolvemento” y exige la entrega de “todo o expediente relativo á disolución da sociedade mixta”. Además, denuncia que las oficinas de turismo llevan más de dos años sin contrato.
Por su parte, FeC censura que se liquide un “instrumento público sen ningún tipo de consulta nin de xestión por parte do goberno local”. El grupo liderado por Jorge Suárez recuerda que en la reunión anterior, en abril, el alcalde había asegurado que estaba buscando la “fórmula máis adecuada”.
Ferrol en Común rechaza esta decisión y pide “unha valoración das diferentes posibilidades para a continuidade da sociedade mixta”.