Desprendimiento de cables y un saneamiento de fachada movilizan a los Bomberos en el centro de Ferrol

Un edificio de la calle Real y otro situado en la esquina de María con Concepción Arenal

Redacción
11/11/2025 11:09
El vehículo de los Bomberos este lunes en la calle Real
El vehículo de los Bomberos este lunes en la calle Real
Cedida

Los Bomberos de Ferrol han tenido que salir del parque de A Gándara al menos en dos ocasiones en las últimas horas, ambas para solucionar incidencias de poca trascendencia en el barrio de A Magdalena. 

En primer lugar, este lunes en torno a las 16.40 horas se desplazaron al número 128 de la calle Real para realizar una asistencia técnica en el marco de un saneamiento de fachada. 

Desprendimiento de cable entre María y Concepción Arenal
Desprendimiento de cable entre María y Concepción Arenal
Cedida

Acudieron tres efectivos y un vehículo. Además, horas después, sobre las 3.50 de la madrugada de este martes, fueron requeridos en el cruce de la calle María con Concepción Arenal a causa de un desprendimiento de cable.

