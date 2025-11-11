Desprendimiento de cables y un saneamiento de fachada movilizan a los Bomberos en el centro de Ferrol

El vehículo de los Bomberos este lunes en la calle Real Cedida

Los Bomberos de Ferrol han tenido que salir del parque de A Gándara al menos en dos ocasiones en las últimas horas, ambas para solucionar incidencias de poca trascendencia en el barrio de A Magdalena.

En primer lugar, este lunes en torno a las 16.40 horas se desplazaron al número 128 de la calle Real para realizar una asistencia técnica en el marco de un saneamiento de fachada.

Desprendimiento de cable entre María y Concepción Arenal Cedida

Acudieron tres efectivos y un vehículo. Además, horas después, sobre las 3.50 de la madrugada de este martes, fueron requeridos en el cruce de la calle María con Concepción Arenal a causa de un desprendimiento de cable.