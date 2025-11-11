A 214 km/h por un tramo de 90: investigan a un ferrolano con un coche de alta gama por exceso de velocidad

Un control de la Guardia Civil en Ferrol Cedida

El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia investiga a un conductor de Ferrol sospechoso de un delito contra la seguridad vial al ser detectado a 214 kilómetros por hora en la AC-862 que une Ferrol con Mañón.

Explica el Instituto Armado que fueron los efectivos del Destacamento de Tráfico de la ciudad quienes se encontraban realizando un dispositivo de verificación de velocidad en el vial, detectando a través del cinemómetro a un vehículo de alta gama circulando a esta velocidad en un tramo de 90 km/h.

Al no poder interceptar el vehículo e identificar a su conductor, los guardias trasladaron las actuaciones al GIAT, donde lograron identificar a la persona que se encontraba a los mandos del coche en esos momentos. Así, una vez conocida la identidad, procedieron a investigarlo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Recuerdan desde el Sector de Tráfico de Galicia que el artículo 379 del Código Penal estipula que, “el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.