Un vino con sello ferrolano repite podio en la prestigiosa Guía Vinos Gourmets

Momento de la vendimia de la uva que saca El Paraguas del viñedo de branco lexítimo que tienen en Esmelle Emilio Cortizas

La prestigiosa Guía Vinos Gourmets (GVG) ha vuelto a destacar un vino con sello ferrolano, El Paraguas Atlántico 2023, elaborado en la bodega homónima que tiene su sede en la parroquia ferrolana de Covas.

Se trata, explican sus responsables, de la undécima vez que repiten podio entre los mejores vinos del año, con un total de 94 puntos. Al contrario de lo que sucede con otras publicaciones, la GVG se caracteriza por su rigor e imparcialidad, con catas a ciegas para que los expertos no se dejen llevar por cuestiones que vayan más allá de las que tienen que puntuar en cada una de las elaboraciones.

De ahí que lleve desde 1983 siendo testigo de la evolución del sector vinícola en España. El Paraguas Atlántico 2023 está elaborado en la Denominación de Origen Ribeiro con las tres grandes uvas autóctonas gallegas: treixadura, albariño y godello.

Explican desde la bodega ferrolana que se trata de “un blanco que responde a una filosofía elaboradora en la que se incorporan las últimas tecnologías en vinificación al servicio de viñedos de avanzada edad, en los que nuestra intervención es mínima y siempre al servicio de la máxima calidad de los racimos”.

Añaden, además, que “fue el único vino que presentamos a la GVG, el menos complejo de los cuatro que elaboramos”, siendo 2.563 de los 4.085 catados los que entran en el Cuadro de Honor con más de 90 puntos.