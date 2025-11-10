Rey Varela: "É positivo que Ferrol sexa un lugar de memoria e tamén que sexa un lugar de convivencia"

El alcalde en la rueda de prensa tras la Xunta de Goberno Local de este lunes Daniel Alexandre

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, fue interpelado este lunes en la rueda de prensa tras la Xunta de Goberno Local sobre la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mediante la que se declaraba a la ciudad como un Lugar de Memoria Democrática, una denominación que la sitúa al nivel de Gernika, entre otras ubicaciones.

El regidor, que quiso resaltar que “nós constituímos neste mandato un órgano moi importante de memoria que non existía anteriormente”, en relación al proyecto del monumento que recuerda en Canido a los represaliados, añadiendo que “somos moi respectuosos coa memoria de todos e cada un dos que sufriron outras épocas en réximes non democráticos”.

Con todo, aclaró que “igual que é positivo que Ferrol sexa un lugar de memoria, tamén é positivo que sexa un lugar de convivencia” y defendió que “as dúas cousas son as que impulsa este goberno, que se debe a todos os veciños con esa vocación de que a cidade siga sendo punto de encontro”, finalizó Rey Varela.

Por su parte, desde la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática valoran "moi positivamente" las palabras del alcalde, compartiendo con él que "esta declaración é perfectamente compatible coa convivencia en democracia de toda a cidadanía" y felicitando "a todas e todos, nunha cidade plenamente democrática, respetuosa coa súa historia e cos desexos de integración e progreso".