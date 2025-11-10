Proxecto Esmelle convoca una nueva edición de sus jornadas con cinco relatores protagonistas

Un instante en las jornadas organizadas el año pasado por Proxecto Esmelle Jorge Meis

Las jornadas de divulgación que organiza Proxecto Esmelle con la colaboración de la AVV y del Concello de Ferrol celebrarán su 19 edición este sábado 15. El programa, que se llevará a cabo en el local social, se inaugurará a las 10.00 horas y la última intervención dará comienzo a las 12.45, con una pausa de 15 minutos entre las cuatro conferencias.

Precisamente ayer se aprobó en Xunta de Goberno local la subvención nominativa para la AVV Val de Esmelle, por un importe de 6.000 euros, para la actividad del Proxecto Esmelle.

“Patrimonio inmaterial en Esmelle” es el título de la primera charla, a partir de las 10.15, que correrá a cargo de la historiadora local especializada en la comarca de Ferrolterra, Esperanza Piñeiro. A las 11.00 está previsto que se exponga “Tralocastro: o urbanismo máis antigo de Ferrol”, de la mano del director de la excavación del castro de la parroquia, Samuel Nión, y el director de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial de la UDC, Juan Luis Montero Fenollós.

A las 12.45, la ceramista, escultora y directora del museo Pérez Porto, Carme Romero, se ocupará de “A escultura na cerámica en Galicia”. Por último, a las 12.45 intervendrá Miguel Fernandes Nóvoa, secretario técnico de la Raça Asinina de Miranda (Portugal) con “Conservaçao da Raça Autoctone do Burro de Miranda”.