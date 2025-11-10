Pablo Iglesias vuelve a su ciudad natal para recordar la figura del socialista con una exposición

La placa se presentó en el acto del PSOE por la efeméride Daniel Alexandre

La Agrupación Socialista de Ferrol recordará al fundador del PSOE, el ferrolano Pablo Iglesias, cuando se cumplirá el próximo 9 de diciembre el centenario de su fallecimiento.

Lo harán con una exposición que se inaugura este miércoles en el Ateneo Ferrolán en la que se muestran 26 paneles y la réplica de la placa de bronce que hasta el golpe militar del 36 estaba en la fachada del concello.

Será a las 19.30 horas cuando comience el acto, presidido por el secretario xeral de los socialistas ferrolanos, Ángel Mato, y el de Vilagarcía, Julio Torrado, puesto que las piezas que forman parte de la instalación fueron cedidas por la agrupación vilagarciana, que las elaboró a partir de la información facilitada por la Fundación Pablo Iglesias.

Asimismo, las historiadoras Carmen Fernández Casanova y Esperanza Piñeiro se encargarán de contextualizar la figura del fundador del Partido Socialista y la UGT. La muestra podrá visitarse hasta el 12 de diciembre de lunes a viernes en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

La placa

Se exhibirá también en el Ateneo la réplica de la placa con la que Ferrol honró en 1927 la memoria de Iglesias, una reproducción de la original de Agustín López Miras que estuvo en el antiguo consistorio hasta que en 1936 se la llevó por delante el golpe militar contra el gobierno de la República.

La Agrupación Socialista la reconstruyó fielmente gracias a fotografías y busca ahora emplazamiento público “acorde, coa dignidade que merece”.