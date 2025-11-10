Nuevas adjudicaciones para empezar a construir otras 58 viviendas públicas en O Bertón

Uno de los edificios en construcción en el barrio de Ferrol Emilio Cortizas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, presidió en la mañana de este lunes una reunión del Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) en la que se ha dado luz verde a varias adjudicaciones para construir un total de 378 nuevos pisos públicos en Ferrol, Lugo, Ames y Carballo.

En el caso concreto de Ferrol, fue el pasado mes de septiembre cuando se anunció que el polígono residencial de O Bertón contaría con otras 58 nuevas viviendas de promoción autonómica, encargando el proyecto básico y de ejecución a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman los estudios de arquitectura Monteoliva y Fraga Martiñán, ascendiendo el importe a 360.580 euros.

La alianza tenía desde aquel instante dos meses para la redacción del primer documento, que se han cumplido ahora y ha recibido el visto bueno del Consello de Vipugal, dando asimismo vía libre a la adjudicación de la dirección de obra a la misma empresa. Todavía restan tres meses más para que venza el plazo para presentar la hoja de ruta de la ejecución.

Los trabajos se concentrarán en la parcela 15 del sector PP-1-R de O Bertón, donde ya están en construcción dos unidades vecinales con 24 pisos cada una. Con estas nuevas adjudicaciones, la Consellería destaca el avance "no compromiso de duplicar o parque de vivendas públicas, acadando as 8.000 na presente lexislatura".