Las obras del nuevo parque de Catabois comenzarán este 2025

Plano de situación del nuevo parque urbano entre Catabois, San Pablo y Santa Mariña Concello de Ferrol

La empresa Murat rehabilitará y adecuará las dos parcelas del antiguo campo de tiro de Catabois en las que el Concello creará un "nuevo pulmón verde" urbano. La Xunta de Goberno de este lunes ha aprobado la adjudicación a la propuesta de la firma, con sede en Mesía, para que ejecute esta actuación por un importe de algo más de 462.000 euros. La extensión de la garantía (era un año en los pliegos) a un sexenio ha sido uno de los factores determinantes para la selección de la compañía.

Los trabajos comenzarán, anunció el alcalde, José Manuel Rey, antes de que finalice este año y tienen un plazo de ejecución de seis meses, por lo que podrá ser utilizada por la ciudadanía el próximo verano, si no se producen contratiempos. El regidor considera esta intervención "estratéxica", pues permitirá "coser a través dunha gran zona verde de máis de 13.000 metros cadrados os barrios de San Pablo, Catabois e Santa Mariña". "Será un espazo de lecer para a convivencia e a práctica deportiva que afonda na idea que temos de avanzar na cohesión urbana", añadió.

La superficie de esta parcela incluye una reserva de 2.229 metros cuadrados para la creación de un parque canino que, como se recordará, está tramitando la Xunta de Galicia.

El nuevo parque de Catabois contempla la creación de sendas peatonales y ciclistas accesibles, así como una zona de juegos infantiles para menores entre 3 y 14 años y una área para la práctica del parkour. También habrá lugares para el descanso "con bancos accesibles", precisó el regidor, tres aparcabicicletas y cuatro fuentes, y, además, se habilitarán veinte plazas de aparcamiento, dos de ellas adaptadas. "Imos sumando estacionamentos públicos para acadar o noso obxectivo de crear 1.000 prazas no mandato", apuntó el primer edil.

El proyecto se completará con la implantación de un sistema de riego automático, drenaje pluvial sostenible y abastecimiento de agua. Se instalará una nueva red de alumbrado de 56 farolas. En cuanto al arbolado, se mantendrá gran parte del existente, que se completará con una nueva plantación de especies autóctonas y ornamentales".