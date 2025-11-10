La Xunta felicita a la delegación ferrolana de la AECC y analiza nuevas vías de colaboración

La delegada territorial se reunió con la presidenta de la AECC local Cedida

La delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvo ayer un encuentro con la delegación local de la Asociación española Contra o Cancro con el fin de conocer, en boca de su presidenta, Isabel Estevan, os proyectos en los que está trabajando la entidad y analizar así nuevas vías de colaboración.

Del mismo modo, Aneiros analizó el éxito de la última edición de la carrera y caminata solidaria Ferrol en marcha contra o cancro que reunió este fin de semana a más de 4.500 participantes en las distintas modalidades.

La delegada felicitó a la entidad por el trabajo que está desarrollando a lo largo del año y recordó la colaboración que el ejecutivo autonómico lleva a cabo, a través la Consellería de Sanidade, para el desarrollo de programas de voluntariado en el área Sanitaria de Ferrol con el fin de consolidar una red estable de apoyo y acompañamiento al paciente oncológico y su familia. Martina Aneiros hizo hincapié, en el encuentro mantenido en la sede de la delegación ferrolana, en el papel de estar en permanente contacto con el tejido social de Ferrolterra como “ mellor maneira de fomarlle o pulso ás necesidades e demanda do territorio”.