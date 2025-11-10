La mayor victoria de España frente a Inglaterra, de mano del historiador Luis Gorrochategui

El escritor e historiador participa en el ciclo de la cátedra Jorge Juan Cedida

“Contra Armada. La mayor victoria de España frente a Inglaterra” es el título de la siguiente conferencia organizada por la cátedra Jorge Juan, que dirige Alicia Munín, profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría –EPEF–. El encargado de dar continuidad al programa, este jueves 13, a las 19.00 horas en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, será el escritor e historiador Luis Gorrochategui.

Este relator, que fue invitado por la Universidade da Coruña y la Armada, como impulsoras de la cátedra Jorge Juan, forma parte de la Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia, del Instituto Torre de Hércules, de la Orden de Caballeros de María Pita y de la Asociación Gran Armada.

Luis Gorrochategui (A Coruña, 1960) publicó a lo largo de su trayectoria más de 200 artículos en libros, revistas especializadas y periódicos. Entre sus obras destacan tres volúmenes en concreto; “La carabela de San Lesmes. El viaje más épico de la historia”, “Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807. Victoria decisiva en Buenos Aires” y “La Contra Armada. La mayor victoria de España sobre Inglaterra”, que pone nombre a la cita.