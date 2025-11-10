Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Conferencia

La mayor victoria de España frente a Inglaterra, de mano del historiador Luis Gorrochategui

Esta conferencia se incluye en el ciclo de la cátedra Jorge Juan, impulsada por UDC y Armada

Redacción
10/11/2025 22:50
El escritor e historiador participa en el ciclo de la cátedra Jorge Juan
El escritor e historiador participa en el ciclo de la cátedra Jorge Juan
Cedida

“Contra Armada. La mayor victoria de España frente a Inglaterra” es el título de la siguiente conferencia organizada por la cátedra Jorge Juan, que dirige Alicia Munín, profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría –EPEF–. El encargado de dar continuidad al programa, este jueves 13, a las 19.00 horas en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, será el escritor e historiador Luis Gorrochategui.

Este relator, que fue invitado por la Universidade da Coruña y la Armada, como impulsoras de la cátedra Jorge Juan, forma parte de la Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia, del Instituto Torre de Hércules, de la Orden de Caballeros de María Pita y de la Asociación Gran Armada.

Luis Gorrochategui (A Coruña, 1960) publicó a lo largo de su trayectoria más de 200 artículos en libros, revistas especializadas y periódicos. Entre sus obras destacan tres volúmenes en concreto; “La carabela de San Lesmes. El viaje más épico de la historia”, “Las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807. Victoria decisiva en Buenos Aires” y “La Contra Armada. La mayor victoria de España sobre Inglaterra”, que pone nombre a la cita.

Te puede interesar

Los representantes de los concello, con el cartel de la cita

Neda prepara la Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros
Redacción
Los ponteses quieren celebrar el pase a cuartos

O Esteo busca el premio de un Primera División
Redacción
Entrevista a Julia López

Jule Paz | “Este libro fue todo un reto: mi psiquiatra me indicó que debía escribir como biblioterapia”
Rita Tojeiro Ces
Un instante en las jornadas organizadas el año pasado por Proxecto Esmelle

Proxecto Esmelle convoca una nueva edición de sus jornadas con cinco relatores protagonistas
Redacción