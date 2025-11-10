Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La calle de la Iglesia abrirá por completo a finales de la semana del 17 de noviembre

En estos momentos se mantiene en obras el tramo entre el párking del Cantón y el Callao

Redacción
10/11/2025 13:36
El acceso al párking se hace por la calle de la Tierra
El acceso al párking se hace por la calle de la Tierra
Daniel Alexandre

La calle de la Iglesia estará completamente abierta entre el jueves 20 y el viernes 21 de este mes. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado este lunes tras la Xunta de Goberno Local que la previsión es que las obras estén acabadas a finales de la semana que viene.

Los servicios técnicos de Urbanismo establecen en tres semanas el tiempo necesario para el fraguado del hormigón "para ter todas as garantías". Este plazo se cumple ya esta semana y, después, entre el martes y el miércoles de la próxima, se procederá al pulido de la calzada previo a su apertura definitiva.

