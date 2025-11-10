Ferrol
La calle de la Iglesia abrirá por completo a finales de la semana del 17 de noviembre
En estos momentos se mantiene en obras el tramo entre el párking del Cantón y el Callao
La calle de la Iglesia estará completamente abierta entre el jueves 20 y el viernes 21 de este mes. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado este lunes tras la Xunta de Goberno Local que la previsión es que las obras estén acabadas a finales de la semana que viene.
Los servicios técnicos de Urbanismo establecen en tres semanas el tiempo necesario para el fraguado del hormigón "para ter todas as garantías". Este plazo se cumple ya esta semana y, después, entre el martes y el miércoles de la próxima, se procederá al pulido de la calzada previo a su apertura definitiva.