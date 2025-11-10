Jule Paz | “Este libro fue todo un reto: mi psiquiatra me indicó que debía escribir como biblioterapia”

Entrevista a Julia López Daniel Alexandre

“Lo que me indicaron mis médicos es que le diera máxima difusión, para ayudar a la gente de mi entorno que lo necesitara”. Esta es la razón por la que la autora de “La mujer trabajadora en la empresa: salud mental”, Jule Paz de Paz (pseudónimo de Julia López), presentará su libro este mismo martes 11, a las 19.30 horas, en el Ateneo Ferrolán. Se trata de un ejemplar que incluye su autobiografía y que sirve de manual de autoayuda, al mismo tiempo que su redacción le fue útil a ella misma para ser hoy un modelo de superación y recuperación personal.

Así la describen sus médicos, después de haber padecido una depresión clínica o unipolar, un trastorno por el que tuvo que estar hospitalizada dos meses y por el que, al salir, “estuve en un programa externo con un seguimiento muy estricto”. En este contexto, “fue mi psiquiatra quien me indicó que debía de escribir por terapia, como biblioterapia”, un proceso en el que “los libros son una herramienta y tienen el poder de sanar”.

De esta manera empezó el proyecto de esta trabajadora del metal, ya jubilada, que dedicó 45 años a trabajar en el astillero de Navantia. “Era una empresa masculinizada”, apunta Jule Paz sobre la época de mediados de 1970, cuando empezaba “la avalancha de mujeres al mundo laboral”.

Su experiencia en este ámbito, y en otros muchos como la vida familiar, el voluntariado, el feminismo o su paso por la Universidad Sénior, se van incluyendo a lo largo de las páginas.

Asimismo, uno de los aspectos más destacados puede ser el sindicalismo, un entorno en el que se involucró fervorosamente y por el que llegó a recibir un reconocimiento por parte de UGT Galicia, con motivo del 8-M de 2010, como mujer trabajadora del año. Precisamente, a este hecho dedica buena parte del capítulo tercero, que desde el humor denomina su “óscar sindical”, una estatuilla que llevará al acto de esta tarde, en el que Jule Paz será presentada por el director teatral Luis Ramos.

La salud mental sirve de hilo conductor para unir toda la diversidad temática de “La mujer trabajadora en la empresa: salud mental”, un ejemplar que la autora ofrece al mundo de manera altruista. De hecho, esta presentación surgió a raíz de la donación al Ateneo Ferrolán del libro, que también se puede encontrar en formato físico en el Campus de Ferrol. Además, el cartel que se podrá localizar en el propio centro cultural incluye un código QR que enlaza al archivo digital del mismo.