Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Jardinería Arce hará el mantenimiento de los 76 parques del municipio

El contrato es de tres años, prorrogables otros dos

Redacción
10/11/2025 21:17
Imagen del parque biosaludable de Porta Nova
Imagen del parque biosaludable de Porta Nova
Daniel Alexandre

La reunión semanal del ejecutivo ferrolano también autorizó la firma del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de zonas de juegos infantiles y parques biosaludables con la empresa Jardinería Arce, que lo asume por un plazo de, al menos, tres años, a razón de 289.000 euros por cada ejercicio. Los pliegos contemplan la posibilidad de una prórroga por otros dos.

El acuerdo incluye una inversión de 150.000 euros en su primer trienio de vigencia. Actualmente, la ciudad tiene 76 parques, entre infantiles y biosaludables, y el objetivo, explicó el alcalde, es conseguir que para que “a cidade mellore pouco a pouco a súa imaxe, o mantemento destes espazos é fundamental para garantir a súa funcionalidade e seguridade”.

Las tareas que deberá desempeñar la empresa adjudicataria abarcan todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones y certificaciones, modificaciones de las áreas y de sus elementos, así como tareas de higiene y limpieza y asesoramiento técnico para su gestión sea la correcta.

Este contrato se suma al que hace unos meses se firmó para el mantenimiento de las zonas verdes. “A intención é que os ferroláns poidan desfrutar de espazos de lecer ao aire libre en condicións óptimas, promovendo a seguridade, a estética e o valor turístico destes lugares”, señaló el alcalde. 

Te puede interesar

El acto se desarrolló en el patio de la Sala de Armas

El Arsenal despide a su suboficial mayor, Ramón Díaz Canto
Redacción
Piñeiro, con el director del astillero, Eduardo Dobarro

El Ajema destaca el papel del naval en el camino hacia la autonomía tecnológica
Redacción
Entre ambas actuaciones se invierten más de 800 euros

El Concello actualiza el presupuesto para dos bloques en Recimil
Redacción
Imagen de la feria del juguete celebrada en febrero

El arreglo del Carvalho Calero, adjudicado por medio millón de euros
Redacción