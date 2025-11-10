Jardinería Arce hará el mantenimiento de los 76 parques del municipio

Imagen del parque biosaludable de Porta Nova Daniel Alexandre

La reunión semanal del ejecutivo ferrolano también autorizó la firma del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de zonas de juegos infantiles y parques biosaludables con la empresa Jardinería Arce, que lo asume por un plazo de, al menos, tres años, a razón de 289.000 euros por cada ejercicio. Los pliegos contemplan la posibilidad de una prórroga por otros dos.

El acuerdo incluye una inversión de 150.000 euros en su primer trienio de vigencia. Actualmente, la ciudad tiene 76 parques, entre infantiles y biosaludables, y el objetivo, explicó el alcalde, es conseguir que para que “a cidade mellore pouco a pouco a súa imaxe, o mantemento destes espazos é fundamental para garantir a súa funcionalidade e seguridade”.

Las tareas que deberá desempeñar la empresa adjudicataria abarcan todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones y certificaciones, modificaciones de las áreas y de sus elementos, así como tareas de higiene y limpieza y asesoramiento técnico para su gestión sea la correcta.

Este contrato se suma al que hace unos meses se firmó para el mantenimiento de las zonas verdes. “A intención é que os ferroláns poidan desfrutar de espazos de lecer ao aire libre en condicións óptimas, promovendo a seguridade, a estética e o valor turístico destes lugares”, señaló el alcalde.