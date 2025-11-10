Mi cuenta

El Concello actualiza el presupuesto para dos bloques en Recimil

Se trata de los portales de la calle Ares 3-4 y de carretera de Castilla 8

Redacción
10/11/2025 21:24
Entre ambas actuaciones se invierten más de 800 euros
D. Alexandre

El Concello de Ferrol actualiza los importes de licitación de dos intervenciones en el barrio de Recimil que en un primer intento quedaron desiertas. Se trata de la rehabilitación de la envolvente en la calle Ares 3-4, que sale a contratación ahora por 525.000 euros, 50.000 más que en la propuesta inicial, para cubrir el incremento en el coste de los materiales.

Las obras, que deberán hacerse en seis meses, pondrán fin a los problemas estructurales y de humedad, mejorando el aislamiento, la eficiencia energética y, en general, las condiciones de habitabilidad. En cuanto a la imagen, se eliminarán elementos inadecuados de las fachadas.

Estos mismos objetivos se marca la actuación en carretera de Castilla, 8. Ahora salen a concurso por 272.000 euros, alrededor de 25.000 más que en el primer intento, que, como en Ares 3-4, también quedó desierto por el coste de los materiales no estaba actualizado.

En este caso, además de reponer las chimeneas, se recuperarán las salidas de gases al exterior y se sustituirá el canalón por otro más grande que cumpla con su cometido. Las carpinterías exteriores tendrán que ser, por indicación de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, de aluminio lacado en blanco en hoja única, y se enterrará la red de baja tensión, además de modificarse la de telecomunicaciones y de las acometidas de gas.

La ejecución de las obras deberá completarse en seis meses desde la firma del acta de replanteo. 

