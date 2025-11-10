El Arsenal despide a su suboficial mayor, Ramón Díaz Canto
Pasa a la reserva tras 42 años de servicio
Con la lectura de leyes penales –momento que tradicionalmente se incluye en actos militares como la imposición de condecoraciones o la despedida de compañeros que pasan a la reserva o se retiran– se homenajeó el pasado viernes en el edificio de la Sala de Armas a José Ramón Díaz Canto, suboficial mayor del Arsenal desde el 22 de febrero pasado.
Díaz Canto pasa a la reserva tras casi tres años en su empleo y cerca de 42 años de servicio, con destinos como el destructor “Méndez Núñez”, la corbeta “Descubierta”, las fragatas “Andalucía” y “Almirante Juan de Borbón” o en dependencias como la Escaño y la 31ª Escuadrilla. Toda la dotación del Arsenal participó en una ceremonia muy emotiva que estuvo presidida por el almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar.