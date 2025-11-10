Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El Arsenal despide a su suboficial mayor, Ramón Díaz Canto

Pasa a la reserva tras 42 años de servicio

Redacción
10/11/2025 21:30
El acto se desarrolló en el patio de la Sala de Armas
Armada

Con la lectura de leyes penales –momento que tradicionalmente se incluye en actos militares como la imposición de condecoraciones o la despedida de compañeros que pasan a la reserva o se retiran– se homenajeó el pasado viernes en el edificio de la Sala de Armas a José Ramón Díaz Canto, suboficial mayor del Arsenal desde el 22 de febrero pasado. 

Díaz Canto pasa a la reserva tras casi tres años en su empleo y cerca de 42 años de servicio, con destinos como el destructor “Méndez Núñez”, la corbeta “Descubierta”, las fragatas “Andalucía” y “Almirante Juan de Borbón” o en dependencias como la Escaño y la 31ª Escuadrilla. Toda la dotación del Arsenal participó en una ceremonia muy emotiva que estuvo presidida por el almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar. 

