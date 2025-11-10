El arreglo del Carvalho Calero, adjudicado por medio millón de euros

Imagen de la feria del juguete celebrada en febrero Jorge Meis

Con una baja del 10% sobre el presupuesto estimado, la Xunta de Goberno adjudicó a Novavial el arreglo interior del centro cultural Carvalho Calero por un importe de algo más de 502.000 euros.

La empresa tiene cinco meses de plazo para solucionar los problemas, sobre todo de humedades y filtraciones, por falta de mantenimiento, que presenta el inmueble. “Trátase dunha obra fundamental para os veciños que permitirá contar cun centro cultural á altura das súas necesidades e contribuirá a revitalizar o barrio”, dijo el alcalde, José Manuel Rey, tras la reunión semanal del ejecutivo local.

Novavial renovará los acabados en paramentos y techos, adecuará los accesos y renovará los baños –también el de uso de personas con movilidad reducida–. Además, se retirará todo el pavimento de los espacios de tránsito de la primera planta para sustituirlo por otro vinílico homogéneo y se reparará el videoportero, entre otros cambios programados. El regidor recordó que esta actuación forma parte del convenio de regeneración urbana firmado con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.