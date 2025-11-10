El Ajema destaca el papel del naval en el camino hacia la autonomía tecnológica

Piñeiro, con el director del astillero, Eduardo Dobarro Armada

El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, visitó ayer el astillero de Navantia Ferrol para conocer de primera mano el avance del programa de construcción de las fragatas F-110 que la empresa pública construye para el Ejército, así como el proceso de modernización de la factoría que se está implementando al mismo tiempo que se fabrican los buques.

Piñeiro se reunió con el director del Negocio de Fragatas y Buques de Intervención, y del astillero local, Eduardo Dobarro, y con el equipo responsable del programa F-110, con los que ha compartido información sobre los hitos de las tres unidades que, en estos momentos, están en fase de construcción –la primera, la “Bonifaz”, se botó el pasado 11 de septiembre–.

Además de ponerse al día sobre el mayor encargo de la Armada a Navantia, el Ajema quiso visitar las instalaciones de la futura Fábrica Digital de Bloques, el centro que cambiará la forma y el ritmo de producción de bloques de los buques militares y que, como señalaba el director de Transformación Digital e Industrial de Navantia Ferrol, Rafael Morgade, permitirá acortar hasta en un 20% los tiempos de los trabajos pre-botadura.

La nave –en realidad son tres en una– está en fase de montaje de equipos, con el objetivo de que pueda estar finalizada en el primer trimestre y comenzar a funcionar inmediatamente después. Es más, la idea es que algunos de los bloques de la F-113, la “Menéndez de Avilés”, salgan ya de esta fábrica. Piñeiro también se interesó por el Centro de Excelencia del Gemelo Digital.

Piñeiro puso en valor el esfuerzo innovador y “modernizador” que se está haciendo en Navantia, y recordó el impacto social y económico de los astilleros en sus entornos y zonas de influencia. En el caso de Ferrolterra, como señala el último informe de sostenibilidad, Navantia aporta, entre los trabajos directos, indirectos e inducidos, el 14% del empleo industrial de la provincia y un 1,5% del PIB.