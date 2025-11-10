Dos trabajos del Área Sanitaria de Ferrol, premiados en las XXX Xornadas de Psicoloxía e Saúde

Premios en las Xornadas de Psicoloxía Cedida

Una comunicación oral y una tipo póster realizadas por profesionales del Área Sanitaria de Ferrol resultaron premiadas en las XXX Xornadas de Psicoloxía e Saúde, celebradas en Santiago de Compostela el fin de semana.

La comunicación oral versaba sobre el programa de intervención familiar llevado a cabo en la Unidad de Salud metal infanto-juvenil del Área y estaba desarrollada por la psicóloga clínica y enfermera especialista de la unidad, Melania Beceiro y Sara Covadonga, y la residente de Psicología Clínica Sandra Marco. El trabajo se presentó con el título “En familia; experiencia din programa de intervención coa familia como eixo do cambio”. El objetivo del programa de la comunicación es mejorar el bienestar emocional de los menores a través de un abordaje que sitúa a la familia como eje central.

Enfermería del CHUF recibe un nuevo premio a nivel nacional Más información

El póster premiado fue “Da preocupación ao cambio: un taller para pais” y trata sobre el taller de padres, que se enmarca en el programa “en familia” y que se basa en la metodología de los procesos correctores comunitarios, buscando promover la reflexión sobre la parentalidad, los límites, los procesos de autonomía y la búsqueda de alternativas a las dificultades que surgen en el proceso de crianza.