Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Dos trabajos del Área Sanitaria de Ferrol, premiados en las XXX Xornadas de Psicoloxía e Saúde

Una comunicación oral y un póster ferrolanos destacaron en el congreso celebrado en Santiago de Compostela

Redacción
10/11/2025 17:31
Premios en las Xornadas de Psicoloxía
Premios en las Xornadas de Psicoloxía
Cedida

Una comunicación oral y una tipo póster realizadas por profesionales del Área Sanitaria de Ferrol resultaron premiadas en las XXX Xornadas de Psicoloxía e Saúde, celebradas en Santiago de Compostela el fin de semana.

La comunicación oral versaba sobre el programa de intervención familiar llevado a cabo en la Unidad de Salud metal infanto-juvenil del Área y estaba desarrollada por la psicóloga clínica y enfermera especialista de la unidad, Melania Beceiro y Sara Covadonga, y la residente de Psicología Clínica Sandra Marco. El trabajo se presentó con el título “En familia; experiencia din programa de intervención coa familia como eixo do cambio”. El objetivo del programa de la comunicación es mejorar el bienestar emocional de los menores a través de un abordaje que sitúa a la familia como eje central.

Varios de los responsables de la unidad, que elaboraron el trabajo sobre sarcopenia y desnutrición asociado a problemas coronarios

Enfermería del CHUF recibe un nuevo premio a nivel nacional

Más información

El póster premiado fue “Da preocupación ao cambio: un taller para pais” y trata sobre el taller de padres, que se enmarca en el programa “en familia” y que se basa en la metodología de los procesos correctores comunitarios, buscando promover la reflexión sobre la parentalidad, los límites, los procesos de autonomía y la búsqueda de alternativas a las dificultades que surgen en el proceso de crianza.

Te puede interesar

Barrio de A Graña, en una imagen de archivo

Corte de tráfico en la carretera de acceso a A Graña este martes
Redacción
La delegada territorial se reunió con la presidenta de la AECC local

La Xunta felicita a la delegación ferrolana de la AECC y analiza nuevas vías de colaboración
Redacción
Vistas desde el faro de Cabo Ortegal

El Xeoparque Cabo Ortegal: el aula perfecta al aire libre para el alumnado de la ESO
Verónica Vázquez
Pablo Rey Codina

Pablo Rey, estudiante de la UVA | “Es mucho más intuitivo e interesante ver la geología en la realidad”
Verónica Vázquez