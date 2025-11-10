De Madrid a Ferrol para seguir las huellas de su bisabuelo Tomás, fusilado en San Felipe

Alejandra y su pareja, Alberto, en el monumento junto a Máiz Cedida

Antes del nombramiento de Ferrol como Lugar de Memoria, el recuerdo de las personas represaliadas permaneció siempre vivo en los libros y las investigaciones de un puñado de hombres y mujeres que preservaron su legado para caminar hacia la reparación.

Muchos de ellos forman parte de la AC Memoria Histórica Democrática que, una vez más, acompañó a los descendientes de una de las víctimas en un recorrido por las ubicaciones significativas que todavía siguen en pie en la ciudad naval.

Ocurrió este pasado sábado, cuando el presidente de la entidad, Manuel Fernández Pita, junto a los historiadores Bernardo Máiz y Xosé Manuel Suárez, recibieron llegada desde Madrid a Alejandra, la biznieta de Tomás Mayo, un carabinero destinado en A Gudiña que se mantuvo fiel a la República durante el golpe de estado militar y fue por ello condenado a muerte en el castillo de San Felipe en el mes de abril de 1937.

El Lugar de Memoria Democrática de Ferrol abarca 22 espacios Más información

Explican desde la asociación que Mayo Polo nació en Aragüés del Puerto (Huesca) en 1902 y se casó con Micaela Felisa, teniendo dos hijos: José y Tomás, de 92 y 91 años, que viven en Ronda (Málaga). Él pertenecía al Cuerpo de Carabineros y prestaba servicio en la localidad ourensana en julio del 36, permaneciendo a las órdenes del comandante Francisco Ayala Victoria, que intentó mantener el orden democrático y requisar armas para impedir actos de violencia.

Tras el triunfo de los sublevados, fueron detenidos e internados en la fortaleza ferrolana el propio mando, además de dos sargentos, dos cabos y 17 carabineros, entre ellos Tomás, acusados de rebelión militar y condenados a muerte y a diversas penas de cárcel.

Ferrol será Ciudad de Memoria Democrática desde este viernes Más información

Los que corrieron peor suerte, fueron fusilados el 17 de abril de 1937 a las 6.00 horas en el foso del castillo de San Felipe, lugar común de los asesinatos del ejército de Franco, junto al ferrolano Miguel Pena Ares y al fenés Celestino Rodríguez Galdós, siendo enterrados en una fosa común del cementerio de Serantes.

Recorrieron el castillo de San Felipe, el cementerio de Serantes —donde depositó unas flores en la fosa común— y el monumento de Canido. Desde la AC Memoria Histórica Democrática agradecen a Alejandra y a su pareja Alberto, así como a toda la familia Mayo, que contactasen con ellos.