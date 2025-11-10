Corte de tráfico en la carretera de acceso a A Graña este martes

Barrio de A Graña, en una imagen de archivo Jorge Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao informa de que este martes, día 11, un tramo de la carretera de acceso de A Graña (DP-3612), en sentido A Cabana, permanecerá cortado al tráfico rodado debido a la necesidad de acometer unos trabajos para ampliar una tapa de la red de telecomunicaciones del organismo. La intervención durará cuatro horas, desde las 14.00 a las 18.00.

Los vehículos que circulen desde Ferrol hacia A Cabana se desviarán, en el tramo en cuestión, por la calle Valón, que transcurre paralela a la carretera DP-3612. Los que circulen desde A Cabana en dirección a Ferrol no se verán afectados, pues su carril no se cortará. El Puerto apunta asimismo que se mantendrá el servicio público de autobuses, que será regulado en la zona de ejecución de los trabajos por personal de la obra con la colaboración de la Policía Local.

El Puerto pide disculpas "por las molestias que este corte de tráfico pueda ocasionar" y asegura que tratará de "minimizar" las molestias y la duración de las tareas.