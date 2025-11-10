Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Corte de tráfico en la carretera de acceso a A Graña este martes

Durará cuatro horas, de 14.00 a 18.00

Redacción
10/11/2025 18:08
Barrio de A Graña, en una imagen de archivo
Barrio de A Graña, en una imagen de archivo
Jorge Meis

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao informa de que este martes, día 11, un tramo de la carretera de acceso de A Graña (DP-3612), en sentido A Cabana, permanecerá cortado al tráfico rodado debido a la necesidad de acometer unos trabajos para ampliar una tapa de la red de telecomunicaciones del organismo. La intervención durará cuatro horas, desde las 14.00 a las 18.00. 

Los vehículos que circulen desde Ferrol hacia A Cabana se desviarán, en el tramo en cuestión, por la calle Valón, que transcurre paralela a la carretera DP-3612. Los que circulen desde A Cabana en dirección a Ferrol no se verán afectados, pues su carril no se cortará. El Puerto apunta asimismo que se mantendrá el servicio público de autobuses, que será regulado en la zona de ejecución de los trabajos por personal de la obra con la colaboración de la Policía Local.

El Puerto pide disculpas "por las molestias que este corte de tráfico pueda ocasionar" y asegura que tratará de "minimizar" las molestias y la duración de las tareas. 

Te puede interesar

La delegada territorial se reunió con la presidenta de la AECC local

La Xunta felicita a la delegación ferrolana de la AECC y analiza nuevas vías de colaboración
Redacción
Premios en las Xornadas de Psicoloxía

Dos trabajos del Área Sanitaria de Ferrol, premiados en las XXX Xornadas de Psicoloxía e Saúde
Redacción
Vistas desde el faro de Cabo Ortegal

El Xeoparque Cabo Ortegal: el aula perfecta al aire libre para el alumnado de la ESO
Verónica Vázquez
Pablo Rey Codina

Pablo Rey, estudiante de la UVA | “Es mucho más intuitivo e interesante ver la geología en la realidad”
Verónica Vázquez