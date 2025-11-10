Antía Seoane, voluntaria del año de la asociación sociocultural ASCM

Antía Seoane será elegida voluntaria del año Cedida

La Asociación Sociocultural ASCM celebrará el próximo sábado 15 en la Sede de Afundación em Ferrol la entrega del premio a la voluntaria del año, que ha recaído en Antía Seoane y que reconoce la implicación desinteresada de las personas voluntarias. En segunda y tercera posición quedaron, elegidos por los propios compañeros, Chus Andrade y Celsa Lamas, respectivamente.

El acto celebra, asimismo, la XIV edición del Premio Carro de Plata 2025, que premia el apoyo para que la vida de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables sea más plena e igualitaria y que se entrega a entidades o personas particulares, en diferentes modalidades, desde deportivas a económicas o sociales.

El Concello de Ferrol, "por ser referente en el movimiento asociativo que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas" recibirá el Carro de Plata en el ámbito social.

En el apartado de Deportes, el galardón será para el Racing Club Ferrol, "al promover la integración y superación". En Educación el premio se otorgará a Protección Civil Ferrol, especialmente a Javier Moreno, "por su labor formativa en primeros auxilios, de sensibilización y prevención", resalta la ASCM.

El Carro de Plata de Comunicación será para Isidoro Valerio, como "comunicador y fotógrafo que pone voz y sintonía a muchas causas", indica la organización. El obispo Fernando García Cadiñanos recibirá el galardón en la categoría de Cooperación "por su labor a favor de los más desfavorecidos".

Finalmente, en el apartado Empresarial será el premiado el Concello de Narón "por acoger la mayoría de los CEE, fomentando así la inserción laboral de muchas personas con discapacidad".

Los actos del sábado 15 concluirán con una comida en el Restaurante Hotel Valcarce, con un precio de 25 euros para socios y de 30 para aquellos que no pertenecen a la entidad. Los interesados deben confirmar su asistencia en el teléfono 981351430 o en el correo electrónico info@ascmgalicia.org.