VÍDEO | Así fue la carrera y la andaina "En marcha contra o cancro" en el centro de Ferrol

Más de 4.500 personas participaron este domingo en las modalidades de carrera o andaina del evento "En marcha contra o cancro" que organiza la delegación ferrolana de la Asociación Española Contra el Cáncer y tuvo como escenario de salida y meta la Alameda de Suanzes del Cantón de Molíns.

Antes de dar el pistoletazo de la prueba absoluta, hubo un emotivo recuerdo para el ferrolano Jesús Bernal, veterano corredor de 78 años que falleció este fin de semana después de no haber podido superar una indisposición tras una carrera que disputó el pasado mes de septiembre.

No faltaron, tampoco, los recuerdos para las personas a las que se llevó esta terrible enfermedad, como tampoco los ánimos para todas aquellas que están inmersas en un proceso oncológico o que conviven con ella de forma crónica. Besos al cielo, lágrimas de emoción y muchos abrazos al completar el circuito.

De nuevo los grupos más numerosos fueron los de las dos escuelas de especialidades que la Armada tiene en la ciudad: la Antonio de Escaño y la de A Graña. Todos y todas, con camisetas conmemorativas, recorrieron los 5 kilómetros de la prueba y, en el caso de los segundos, llegaron en grupo y con un estandarte entonando sus canciones tradicionales de entrenamiento. Con ellas, finalizamos el vídeo.

Samuel Tallón cruzó de primero la meta, seguido de Rafa Poupariña y Jonathan Fernández. En categoría femenina la vencedora fue Andrea Díaz, completando el podio estuvieron Tania López y Helena Peñas.