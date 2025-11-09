Mi cuenta

Victoria local en Ferrol En Marcha Contra o Cancro

Samuel Tallón y Andrea Díaz se alzan con los primeros puestos

Eva Mazás Arnoso
09/11/2025 13:30
Andrea Díaz, cruzando entre lágrimas la línea de meta
Daniel Alexandre

A sabiendas de que el fin último de la XII edición de la carrera y andaina solidaria Ferrol En Marcha Contra o Cancro no era nada más que una jornada solidaria, los ferrolanos se lucieron en el podio con victorias tanto en la categoría masculina como femenina. Samuel Tallón se alzó como el gran protagonista. Compitiendo entre los sub-16 y sub-18, impuso un ritmo constante desde el inicio y cruzó la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 17.16. La categoría femenina ofreció una competición igual de emocionante. Andrea Díaz, del Ría Ferrol, dominó la prueba con solidez y cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 19.29.

Continuando con el palmarés, el segundo fue Rafa Popupariña, que llegó en 17.19 minutos luciendo la equipación de Pasa ou Entorna. El tercer puesto fue para Jonathan Fernández, del Náutico de Narón, que completó la prueba en 17.28. En cuarta posición llegó Martín Otero, del Natación Cedeira, con 17.55, mientras que Sergio Fernández, del Atletismo Sada, cerró el grupo de los cinco primeros con un tiempo de 18.01.

Por su parte, la plata femenina fue para Tania López, del Atletismo Narón, con 19.56, seguida por Helena Peñas, del Opa Ferrol Team, que detuvo el cronómetro en 20.32. Muy cerca, Sabela Pérez, del Natación Cedeira, igualó ese mismo tiempo y se quedó con la cuarta plaza. Cerrando el podio de las cinco primeras, Rebeca Soto, también del Atletismo Narón, completó la carrera en 20.49.

