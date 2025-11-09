Mi cuenta

Teatro

Teatro Oquetiqueiras interpreta una comedia en Doniños

La pieza que subirá al escenario de San Román este mismo domingo, "Ora pro nobis", está dirigida por Luis G. Ramos

Redacción
09/11/2025 14:30
Oquetiqueiras representó el año pasado "Ora pro nobis" en la AVV de Pazos
La compañía de teatro Oquetiqueiras representa esta tarde del domingo 9, a las 19.00 horas en el salón de actos del local social de San Román de Doniños, una comedia dirigida por Luis G. Ramos.

Esta propuesta está protagonizada por un elenco que integran María José Aneiros, María S.G, María Luisa Villar y Juan José Martínez Collazo. Esta propuesta, que se presenta bajo el título de “Ora pro nobis”, cuenta con la colaboración del Grupo Bazán.

