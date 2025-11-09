O Talentiño opta aos premios Mestre Mateo 2026 cun videoclip con letra de Antón Cortizas
A música foi composta conxuntamente por tres fundadores do certame: Lucía Pérez, Xabier Vizcaíno e Joaquín Enríquez
Entre os candidatos aos vindeiros premios Mestre Mateo 2026 atópase o certame de novos artistas que promove o Concello de Ferrol, O Talentiño, que este ano deu un salto na súa terceira edición coa celebración da gala final no emblemático teatro Jofre. A presentación fíxose na categoría de Mellor Videoclip, que inclúe a sintonía oficial do evento, e este contido xa está dispoñible para o seu visionado en liña.
Detrás da obra que opta ao galardón están figuras destacadas da cultura galega. A colaboración realizouse entre o recoñecido escritor local Antón Cortizas e a música foi composta conxuntamente por tres fundadores do Talentiño: Lucía Pérez, Xabier Vizcaíno e Joaquín Enríquez.
O contido, a través das imaxes, da melodía e das palabras, ofrece un resultado que simboliza o espírito do certame, reivindicando valores como o fomento da creatividade, o talento e a expresión artística da mocidade.
Fundamento
O Talentiño, que serve de plataforma para os novos talentos da zona, onde atopan un espazo para compartir as súas dotes e visibilizalas dentro do panorama cultural galego, convertiu a sintonía presentada nun emblema musical que acompaña en cada edición, polo que ao mesmo tempo serve de vínculo a participantes e público.
Así pois, a candidatura avanza un paso máis no compromiso deste proxecto coa promoción do talento local e coa defensa da creación cultural galega, servindo de exemplo para outros no sentido de que as iniciativas que xorden do ámbito municipal tamén poden ter recoñecemento de nivel autonómico no eido audiovisual galego.