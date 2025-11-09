Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La plantilla del Parador se concentra por el “abandono empresarial” de los últimos años

Instan a la empresa a actuar y no “dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya”

Redacción
09/11/2025 19:56
Los trabajadores se movilizaron el pasado viernes
Los trabajadores se movilizaron el pasado viernes
CEDIDA

Los trabajadores de Paradores, incluido en el de Ferrol, auguran unas “cálidas Navidades” si la dirección de la empresa no cambia de actitud y se aviene a negociar mejoras en el convenio colectivo. El pasado viernes, parte de la plantilla se concentró a las puertas del hotel, convocada por UGT, CSIF y CCOO, para mostrar su malestar por el “abandono institucional y empresarial” que dicen padecer desde hace más de cuatro años.

Los empleados reclaman un acuerdo laboral “justo” e instan a la empresa a actuar y no “dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya”, que es lo que temen que está haciendo.

Denuncian unas condiciones laborales “precarias” y salarios “ridículamente insuficientes”, pero también una conciliación familiar “inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido –el más habitual en cocina y comedor–, que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres y media por la tarde-noche, incluidos fines de semana y festivos”. Así, piden, entre otras cosas, "un incremento salarial, la implantación definitiva del plan de pensiones, jubilaciones parciales, la reducción progresiva de la jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real”.

Te puede interesar

Un instante de la entrega de premios

Premio para el Área Sanitaria por apostar por las renovables
Redacción
Jordi Cicely, aunque es natural de Lugo, hace años que se asentó en Ferrol

Jordi Cicely, escritor: “El libro habla del trastorno obsesivo-compulsivo, del reencuentro y hay música de los 90”
Rita Tojeiro Ces
Instalaciones del centro cívico

Jornada sobre acoso escolar en el Carvalho Calero este lunes
Rita Tojeiro Ces
El sector comercial registró seis aperturas el mes pasado

Ferrolterra supera las 180 sociedades creadas hasta octubre y apunta a un nuevo récord anual
X. Fandiño