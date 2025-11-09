La plantilla del Parador se concentra por el “abandono empresarial” de los últimos años

Los trabajadores se movilizaron el pasado viernes CEDIDA

Los trabajadores de Paradores, incluido en el de Ferrol, auguran unas “cálidas Navidades” si la dirección de la empresa no cambia de actitud y se aviene a negociar mejoras en el convenio colectivo. El pasado viernes, parte de la plantilla se concentró a las puertas del hotel, convocada por UGT, CSIF y CCOO, para mostrar su malestar por el “abandono institucional y empresarial” que dicen padecer desde hace más de cuatro años.

Los empleados reclaman un acuerdo laboral “justo” e instan a la empresa a actuar y no “dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya”, que es lo que temen que está haciendo.

Denuncian unas condiciones laborales “precarias” y salarios “ridículamente insuficientes”, pero también una conciliación familiar “inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido –el más habitual en cocina y comedor–, que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres y media por la tarde-noche, incluidos fines de semana y festivos”. Así, piden, entre otras cosas, "un incremento salarial, la implantación definitiva del plan de pensiones, jubilaciones parciales, la reducción progresiva de la jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real”.