Jornada sobre acoso escolar en el Carvalho Calero este lunes

Instalaciones del centro cívico EC

La Federación Veciñal de Ferrol Roi Xordo continúa hoy, a las 18.00 horas, con su programa de conferencias sobre temas diversos de interés social, con la gran virtud de posibilitar la resolución de dudas por parte de profesionales especializados. En esta ocasión, la jornada girará alrededor del acoso escolar, y vendrá de la mano de dos abogadas, además de una representación de la unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, que intervendrá también en la siguiente cita, sobre problemas de ocupación.

Este miércoles, a la misma hora y, como en todos los casos, en el centro cultural Carvalho Calero, en O Inferniño, participarán también otros dos abogados, Jesús Seoane Rodríguez y Beatriz Bocija López, para hablar de este asunto referente a la vivienda en Ferrol. La temática se repite con respecto al año pasado, según apunta Arturo Arribí, de Roi Xordo, por preocupar a los vecinos y ser “probablemente lo que más nos estaban demandando”, destacando que “lo que más valoran” es el poder hablar directamente con expertos.

No obstante, antes tendrá lugar la sesión de esta tarde, en la que serán Carolina López Maiztegui y Adela Fernández Luaces las que aportarán la perspectiva legal. La propuesta en este caso trata “un tema que está candente y la gente está bastante preocupada”, apunta Arribí, recordando el reciente suicidio de una menor de 13 años que desencadenó numerosas manifestaciones a nivel estatal. Así, la jornada se dirige a un público amplio, de cualquier edad, y puede ser especialmente útil a quien conviva con esta lacra en su día a día.

Además, Arribí adelanta que el siguiente tema, el próximo lunes 17, en colaboración con la Confederación Galega de Asociacións Veciñais –Cogave–, también a las 18.00 en el mismo centro cultural, corresponderá a la violencia de género, que en esta ocasión se repite por tercer año consecutivo.