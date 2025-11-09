Incorporación de nuevos aspirantes a marineros en las dos escuelas navales de la urbe

La jura de bandera será a mediados del mes de enero CEDIDA

Cerca de 375 aspirantes a marinero se incorporaron la semana pasada a las dos escuelas de la Armada. En concreto, 223 (170 hombres y 53 mujeres) lo hicieron en la Antonio de Escaño y 148 (95 hombres y 53 mujeres) en la Esengra.

En esta primera etapa formativa, que incluye un período de acogida de dos semanas, comenzarán la formación militar general, que concluirá a mediados de enero de 2026, con la firma del compromiso y la jura de bandera. A partir de ahí iniciarán la segunda etapa de su formación militar específica y de especialización, de 22 semanas. Esta fase incluye la participación en módulos encaminados a obtener el título de técnico medio de FP.