Ferrolterra supera las 180 sociedades creadas hasta octubre y apunta a un nuevo récord anual

El sector comercial registró seis aperturas el mes pasado Daniel Alexandre

La creación de empresas en Ferrolterra superó a finales de octubre la cifra acumulada de 180 este año –181, en concreto– y se encamina hacia un nuevo récord, es decir, superar las 200 que se constituyeron en todo el ejercicio pasado.

El dinamismo económico de los últimos meses se refleja, por lo tanto, en los datos de nuevas sociedades en Ferrolterra, que en octubre alcanzaron las 16, mejorando así las de los meses precedentes.

Con respecto al pasado más inmediato se han producido cambios en el tipo de empresa y el sector al que pertenece. Así, si en los meses anteriores, más de un tercio de las nuevas compañías tenían por objeto social la construcción, reforma o servicios inmobiliarios de todo tipo –compraventa y alquiler–, en octubre ha habido más inscripciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de A Coruña –Borme– en el sector comercial. Así, ha abierto un establecimiento dedicado a venta de artículos de hogar, otro de productos ópticos, uno de muebles e iluminación y dos vinculados a las plantas y a las mascotas.

Otro de los sectores que ha tenido un buen mes es la hostelería. A él se dedican un total de cinco establecimientos que iniciaron sus operaciones en las últimas semanas, incluyendo una empresa especializada en cátering.

A pesar de que este mes no fue el más intenso para el sector de la construcción e inmobiliario, sí hubo inscripciones de empresas relacionadas con esa actividad. Así, por ejemplo, se puso en marcha una firma en Fene y otra en Narón –que también ofrece servicios relacionados con las placas solares–. Completan la relación de sociedades constituidas una clínica de fisioterapia, una ganadería y una funeraria.

Por municipios, en el mes de octubre hubo un empate entre Ferrol y Narón, en donde se crearon cinco sociedades. El siguiente concello en dinamismo empresarial fue Ares, que registró tres nuevas empresas en las últimas semanas. Las otras tres se repartieron entre Fene, As Pontes y San Sadurniño.