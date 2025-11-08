Mi cuenta

Exposición

Un recorrido por el pasado y presente del barrio de A Magdalena, a través de las maquetas de Carlos Macías

La exposición, que recrea edificios emblemáticos, reúne piezas que todo ferrolano reconocería y otras que se reservan a recuerdos particulares 

Redacción
08/11/2025 22:11
El maquetista invierte su tiempo libre en realizar estas construcciones, principalmente de la comarca y especialmente del Modernismo
Cedida

La AVV A Magdalena complementa su “mes cultural” con una exposición de maquetas de Carlos Macías en su sede (Galiano 26), con 16 obras que recrean edificios emblemáticos de la ciudad como son el Concello, el antiguo El Correo Gallego, el Casino Ferrolano, la concatedral o los cines Renacimiento, Avenida, Callao y Capitol, entre otros muchos ejemplos.

Esta propuesta, que permanecerá abierta al público hasta el sábado 15, fue elaborada en su mayoría con materiales reciclados y herramientas de uso doméstico habituales. Así, mediante estas creaciones se propone realizar un recorrido por el pasado y la actualidad del barrio de A Madalena, ya que algunas de las piezas pueden resultar familiares a cualquier persona y otras únicamente serán reconocidas por aquellos guarden el recuerdo.

