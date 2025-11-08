Tarde pero sin decepciones: O Quilómetro do Terror salda la deuda del Samaín en Catabois

La Volta das Ánimas despide todos los años el Samaín de Catabois Daniel Alexandre

A pesar de algunos comentarios en redes sociales que no comprendieron la decisión, O Quilómetro do Terror de Catabois fue aplazado de su fecha inicial por las previsiones meteorológicas, que efectivamente hubieran aguado este particular Samaín, que organizan ECHO Catabois y Viacatabois en el barrio. El último de los tres días de celebración está teniendo lugar en este mismo sábado, como siempre con una de las actividades que congrega a mayor número de personas, el desfile denominado Volta das Ánimas.

El recorrido sirvió un año más de despedida, aunque esta ocasión no es una cualquiera ya que este 2025 se celebra la XV edición, para un programa que finalmente se estrenó el pasado jueves, cuando en un principio empezaría el miércoles 29 de octubre, coincidiendo con la apertura de otro de los grandes atractivos: la Casa do Terror.

Además de las “espeluznantes” instalaciones situadas en el número 252 de la carretera de Catabois, se volvieron a convocar varios concursos con premios valorados en distintas cantidades de “cataleuros”, la moneda para gastar en el barrio. Así, se celebró un certamen de caracterización, otro de calabazas y de decoración de portales.

Volta das Ánimas

El pasacalles que clausuró el programa de O Quilómetro do Terror también entregó premios a algunos de los participantes, en este caso con el protagonismo de las carrozas, que tenían a disposición tres galardones.

Para incentivar el consumo a lo largo de la carretera, un total de doce establecimientos de hostelería repartieron pinchos especiales como por ejemplo los “triples diaños” que ofrecieron en el Triple V o la “cinza do pasado” en O Parrulo.