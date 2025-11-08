Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Seleccionadas las imágenes del año del premio de fotoperiodismo que convoca el Club de Prensa

La exposición y entrega de premios será el 12 de diciembre

Redacción
08/11/2025 20:03
“Política Municipal”, Foto do Ano Galicia en Foco 2024
“Política Municipal”, Foto do Ano Galicia en Foco 2024
Miguel Ángel López

Miguel Ángel López y Brais Lorenzo son las dos firmas afortunadas de la XXXIV edición del premio de fotoperiodismo Galicia en Foco, que organiza anualmente el Club de Prensa de Ferrol para elegir, en esta ocasión, las mejores imágenes de 2024 en los medios. Sus trabajos, “Política Municipal” (publicada en el diario La Región de Ourense) y “O Grande Esmorecemento” (en el semanario Sermos Galiza), recibieron los reconocimientos de Foto do Ano y Serie do Ano.

Ambos reconocimientos van acompañados de una figura de Sargadelos como galardón, que fue expresamente diseñada por Isaac Díaz Pardo para este certamen, además de una dotación económica de 750 euros.

En el caso de la fotografía de Miguel Ángel López, fue seleccionada “por ilustrar nunha simple instantánea a realidade do acoso laboral ao que se ven sometidos a diario moitos traballadores, e exemplificar as formas pouco democráticas dalgúns dos representantes da nova política”.

Por otra parte, con respecto a la serie de Brais Lorenzo se valoró el hecho de “capturar maxistralmente a forma de vida daqueles que se resistiron e resisten a abandonar o rural galego, e que contribúen a preservar do esquecemento a nosa cultura e patrimonio, nun tempo de homoxeneización e aceleración global”.

El jurado del XXXIV Galicia en Foco estuvo integrado por Rodrigo Ramos Ardá, Gala Santalla Quintana, Lucas Rey Seoane y Xulia Díaz Sixto, así como Xoán Rubia Alejos, que actuó con voz pero sin voto. La exposición y entrega de premios será el 12 de diciembre.

Te puede interesar

Alguno de los artículos que fueron vendidos el año pasado, como esta bicicleta con ruedines que se vendió casi inmediatamente

El gran rastrillo de Manos Unidas regresa siempre antes de Navidad
Montse Fernández
Un momento de la jornada del sábado

La Feira de Samaín de A Gándara continúa el domingo con cuatro obradoiros
Eva Mazás Arnoso
La formación nacionalista recorrió con vecinos la zona

El BNG urge al gobierno municipal a reparar el parque Pablo Iglesias y su entorno
Redacción
El conselleiro y la gerente, con un grupo de empleados del CHUF

La Xunta finaliza la renovación de los falsos techos del Marcide tras invertir 247.000 euros
Redacción