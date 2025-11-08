Seleccionadas las imágenes del año del premio de fotoperiodismo que convoca el Club de Prensa
La exposición y entrega de premios será el 12 de diciembre
Miguel Ángel López y Brais Lorenzo son las dos firmas afortunadas de la XXXIV edición del premio de fotoperiodismo Galicia en Foco, que organiza anualmente el Club de Prensa de Ferrol para elegir, en esta ocasión, las mejores imágenes de 2024 en los medios. Sus trabajos, “Política Municipal” (publicada en el diario La Región de Ourense) y “O Grande Esmorecemento” (en el semanario Sermos Galiza), recibieron los reconocimientos de Foto do Ano y Serie do Ano.
Ambos reconocimientos van acompañados de una figura de Sargadelos como galardón, que fue expresamente diseñada por Isaac Díaz Pardo para este certamen, además de una dotación económica de 750 euros.
En el caso de la fotografía de Miguel Ángel López, fue seleccionada “por ilustrar nunha simple instantánea a realidade do acoso laboral ao que se ven sometidos a diario moitos traballadores, e exemplificar as formas pouco democráticas dalgúns dos representantes da nova política”.
Por otra parte, con respecto a la serie de Brais Lorenzo se valoró el hecho de “capturar maxistralmente a forma de vida daqueles que se resistiron e resisten a abandonar o rural galego, e que contribúen a preservar do esquecemento a nosa cultura e patrimonio, nun tempo de homoxeneización e aceleración global”.
El jurado del XXXIV Galicia en Foco estuvo integrado por Rodrigo Ramos Ardá, Gala Santalla Quintana, Lucas Rey Seoane y Xulia Díaz Sixto, así como Xoán Rubia Alejos, que actuó con voz pero sin voto. La exposición y entrega de premios será el 12 de diciembre.