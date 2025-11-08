La Xunta finaliza la renovación de los falsos techos del Marcide tras invertir 247.000 euros

El conselleiro y la gerente, con un grupo de empleados del CHUF CEDIDA

La Consellería de Sanidade ha finalizado los trabajos de renovación de los falsos techos de cinco plantas del ala sur del hospital Arquitecto Marcide, una actuación que se impulsó en agosto, cuando la rotura de una tubería de agua provocó el derrumbe en una de ellas y reveló el estado de deterioro en el que estaban las otras cuatro.

El conselleiro Antonio Gómez Caamaño se desplazó durante la jornada de este sábado al centro ferrolano para, en compañía de la gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, comprobar el resultado de unas obras en las que la Xunta ha invertido más de 247.000 euros.

Los trabajos se desarrollaron por la vía de urgencia y consistieron en la renovación de los perfiles metálicos y de las placas que conforman estas estructuras, informa Sanidade. Las tareas comenzaron el 11 de agosto y finalizaron en octubre, tras un periodo en el que, a pesar de los cambios y el traslado de pacientes y, también, de equipos y mobiliario, la asistencia sanitaria no se vio afectada. Tanto el conselleiro como el gerente quisieron agradecer la implicación de todo el personal “que fixo posible realizar as obras coa máxima axilidade”.

La reforma se suma al conjunto de mejoras que la Xunta está realizando en el marco del Plan Director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF–, cuya fase 1, recuerda Sanidade, finalizará el año que viene.

Más de 20 millones

Gómez Caamaño aprovechó la visita para subrayar que la conclusión de la primera fase permitirá, entre otras cosas, incrementar en un 22% el número actual de camas del complejo hospitalario, así como aumentar los bloques quirúrgicos, tanto del Naval como del Marcide, y disponer de unas nuevas consultas externas.

Los presupuestos de la Xunta para el año que viene consignan 365 millones para el Área Sanitaria de Ferrol, una cifra que, informa la Consellería de Sanidade, representa un incremento del 5,3% con respecto al presente año. Cabe recordar que las obras que se están realizando de la fase 1 del Plan Director y el proyecto de la fase final disponen de una partida de más de 20,5 millones de euros.