Estos son los videojuegos diseñados en Ferrol que se prueban en el primer salón de Galicia, Píxel á Feira

Alumnado del máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, este mismo sábado en Píxel á Feira (Santiago de Compostela) Cedida

Este fin de semana, el Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela está siendo escenario de Píxel á Feira, el primer salón de videojuegos de Galicia. Entre los proyectos participantes se encuentran tres elaborados por alumnado de segundo curso del máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, que se imparte en la localidad, en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol.

“Neboas Hut” es uno de estos videojuegos, que está protagonizado por una meiga que se dedica a la venta de bebedizos en una aldea medieval al mismo tiempo que trata de no ser descubierta por la Inquisición y conseguir el dinero necesario para pagar al recaudador de impuestos. El proyecto lo firma Conxuro Studios, formado por Diego Cordero, Iago Fernández, Iván Ernesto Iglesias, Marcos Filgueiras y María Victoria Moreno.

El otro videojuego que cuenta con un espacio propio en Píxel á Feira es “Splash on Contact”, de True Encore (Sara Buedo, Álvaro García, Liany Mederos, Ángel Quintero y Diego Tabas). En este caso se basa en la velocidad del jugador o jugadora, que debe proteger a un compañero “planta” de los enemigos “fuego” y llevarlo a un lugar seguro.

Además de “Renegade Jammer”, que acaba de ganar el premio al Mejor Juego Académico en Barcelona, en el puesto de la UDC se encuentra “Purgatory Hoops”, un “shooter” en primera persona en el que el objetivo es eliminar hordas de seres demoníacos con un balón de baloncesto para escapar del averno.

Premio para el videojuego diseñado en Ferrol en el BCN Game Fest 2025, en Barcelona Más información

Cultura digital de Galicia

Píxel á Feira exhibe más de 50 proyectos gallegos, de los cuales una gran cantidad fueron impulsados por alumnado egresado de la UDC, como “Gelatina is Hungry” (Under Castle), “After Juice” (Virtual Seed), “Quenllas” (Rapoucado), “Clara & Yema” (Zeta Works), entre otros.