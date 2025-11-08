El TSXG rebaja a la mitad la pena al hombre que agredió sexualmente a su prima en Ferrol

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso de un hombre condenado por una agresión sexual a su prima ocurri­da en 2023, rebajando su condena a cuatro de los ocho años de cárcel que figuraban en la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. La resolución, que tiene fecha del pasado 29 de octubre, también recorta el período de orden de alejamiento de su víctima de 14 a cinco anualidades.

El alto tribunal mantiene, no obstante, la condena por agresión sexual, pero sí elimina el subtipo agravado de parentesco o convivencia que se aplica cuando los hechos tienen lugar en un “escenario que dificulta que la víctima denuncie por miedo a posibles represalias” como el mismo domicilio, que es el caso. Sin embargo, los magistrados consideran en su sentencia que aquí “se diluye al ser la denunciante la que pidió al acusado que se acostara con ella”.

El TSXG rechazó el resto de alegaciones de la defensa del acusado, que pedía la absolución del hombre argumentando un error en la valoración del material probatorio y la vulneración de la presunción de inocencia.

Hechos probados

El Tribunal considera que las pruebas acreditan suficientemente los hechos, que sucedieron en Ferrol la madrugada del 12 de marzo de 2023. El agresor, desde que llegó a España, pasó a residir en casa de su tía, la madre de la víctima, que guarda con él el parentesco de prima.

Ambos habían salido aquella noche y, de regreso, ella se encontraba mal por “la ingesta previa de alcohol”, por lo que le pidió al hombre que se acostara en su cama para vigilar. La mujer se situó en un lateral, con un cubo al lado por si vomitaba, quedándose dormida y despertándose “al notar que su primo estaba encima de ella, besándola y tocándola, llegando a penetrarla vaginalmente”.

Ella se opuso, pero “por su estado” se volvió a dormir hasta que sintió un “fuerte dolor” porque su agresor la estaba penetrando analmente. La víctima y su hermana declararon en el juicio, admitiendo asimismo el acusado las penetraciones.

Además de los cuatro años de prisión, pesa sobre el condenado la inhabilitación para trabajar con menores y la prohibición de comunicarse con ella o acercarse a menos de 200 metros. La resolución, no obstante, puede recurrirse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.