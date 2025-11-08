Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El PSOE pone en valor la participación en la jornada Sectorial de Entidades Sociales

La diputada Silvia Longueira se comprometió a defender las demandas en el Parlamento gallego

Redacción
08/11/2025 20:29
Un momento del encuentro en la Casa do Pobo
Daniel Alexandre

La Casa do Pobo acogió ayer la jornada Sectorial de Entidades Sociales, una reunión en la que tomaron parte representantes de Aspaneps, Asfedro, Asarga, Secretariado Gitano, Alvixe o Chamorro, quienes expusieron al secretario general de la agrupación socialista de la ciudad naval, Ángel Mato, las necesidades y dificultades con las que se encuentran en su día a día y que, como remarcó el edil, “suplen os ocos que deixa a administración”.

“Son reflexións e demandas que nos trasladan desde a experiencia directa”, aseguró el también portavoz del grupo municipal, “para nutrir e desenvolver o programa político do Partido Socialista de Ferrol e contribuír desde as  institucións ao traballo que realizan estes colectivos”, aseguró.

Objetivo común

Mato se mostró contundente en relación con la repercusión de este tipo de encuentros, remarcando la importancia de “definir as medidas que despois aspiramos a pór en práctica desde as institucións”.

Asimismo, avanzó que con esta jornada se dio comienzo a varias reuniones que se llevarán a cabo con organizaciones de diferentes campos –cultural, empresarial o deportivo, entre otros–, pero que comparten un único objetivo: “tomar o pulso da cidade tamén a través do seu  tecido asociativo, que é extraordinario”, subrayó el portavoz municipal.

Además de varios concejales de la ciudad naval y miembros de la Ejecutiva local del partido,  estuvo presente en la cita la diputada Silvia Longueira, recogiendo las demandas para “defendelas tamén no Parlamento galego”, aseguró.

