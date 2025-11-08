El gran rastrillo de Manos Unidas regresa siempre antes de Navidad

Alguno de los artículos que fueron vendidos el año pasado, como esta bicicleta con ruedines que se vendió casi inmediatamente Daniel Alexandre

Personal y voluntariado de Manos Unidas cuenta las horas para abrir, un año más, su exitoso rastrillo de Navidad.

La tienda solidaria abrirá sus puertas el próximo día 21 de noviembre en el mismo local que les cedieron el año pasado, situado en el número 48 de la calle Magdalena. “La verdad es que la gente, como siempre, se vuelca con esta actividad y los dueños del bajo ya nos avisaron de que lo tenían libre y que lo podíamos volver a ocupar un año más para este fin”, explica la responsable de asociación en Ferrol, Remedios Rey Horjales, quien agradece esa implicación de los propietarios del espacio en particular y los ferrolanos en general, ya que, como asevera, “el rastrillo lo podemos hacer gracias a la colaboración de todos, de toda esa gente que viene a nuestro local para entregarnos artículos y material que ponemos a la venta para lograr así recaudar fondos para nuestros programas de lucha contra el hambre y demás acciones solidarias”.

Jarrones pintados a mano cedidos por la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, elementos múltiples y variados de decoración del hogar, cuadros pintados por colaboradores de la entidad y otros que han sido donados, una “imponente” lámpara de cristal que les ha sido cedida en estos meses y que podría decorar cualquier negocio; no faltarán tampoco los juguetes, que ocupan una parte importante de la tienda solidaria, en la que también tiene mucho tirón la ropita de bebé confeccionada a mano. “Un auténtico lujo que pocas familias tienen, ya que no todo el mundo sabe calcetar y son muchas las mamás o abuelas que se llevan estos conjuntitos a casa, elaborados con tanto amor por nuestros voluntarios”, precisan desde Manos Unidas.

En el espacio de venta situado en el número 48 de la calle Real tendrá un espacio reservado también todo el material de merchandising que la entidad social tiene a disposición de su clientela y que tan buena acogida ha tenido en otras ediciones y durante las acciones que se realizan a lo largo de todo el año, como cuando montaron un puesto en el puerto ante la llegada de un gran crucero.

Al igual que en convocatorias anteriores, quienes compren en el rastrillo podrán participar también en el sorteo de una cesta repleta de productos de Navidad, que cede para la ocasión la cadena de supermercados Gadis.

Donaciones

Mientras no se inaugure el rastrillo siguen recibiendo donaciones de artículos en su sede de la calle Magdalena 230, frente a Cáritas Diocesana. Productos de decoración del hogar, bricolaje –sección de gran demanda el año pasado–, bisutería, cristal, juguetes, un poco de todo con precios que van desde un euro a poco más de 50.