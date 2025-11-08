Mi cuenta

Ferrol

El BNG urge al gobierno municipal a reparar el parque Pablo Iglesias y su entorno

El grupo censura la “pasividade” del ejecutivo en este asunto

Redacción
08/11/2025 19:42
La formación nacionalista recorrió con vecinos la zona
La formación nacionalista recorrió con vecinos la zona
El Bloque Nacionalista Galego exige una actuación inmediata en el parque Pablo Iglesias y su entorno, una zona que se encuentra “nun deterioro lamentable desde hai moitos meses” y que está provocando, explica, muchos trastornos e inconvenientes a los vecinos y al alumnado y familias del IES Sofía Casanova.

El portavoz del grupo municipal del BNG censura la “pasividade” del ejecutivo en este asunto. Tras recorrer con otros miembros de la organización, del Anpa del instituto y de un grupo de vecinos los caminos del parque y las conexiones con la avenida de As Pías, Rivas señala que han podido volver a comprobar “a imposibilidade de percorrelos, produto da acumulación de auga en moitos dos seus tramos, o que fai inviable poder transitar por eles”.

La formación nacionalista advierte también de los desperfectos en las arquetas de aguas pluviales del parque y el “deteioro provocado polo acceso de vehículos ao tanque de tormentas a través dunha vía destinada ao tránsito peonil que provoca desperfectos permanentes”. Por otro lado, el BNG llama la atención también de la “practicamente invisible sinalización” de los pasos de peatones de salida del parque, pues “compromete a seguridade dos viandantes”.

