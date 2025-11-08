Del Reggaeboa, capital del género, a la sala Urania: AUM Reggae ofrece un concierto en Ferrol

Uno de los integrantes de la banda, Carlos, a las percusiones en el Reggaeboa 2025 Cedida

La sala Urania, en la calle Real 223, acogerá este sábado 8, a partir de las 22.00 horas, un concierto en el que sonarán algunos de los clásicos del reggae de las décadas de 1970 hasta 1990. El grupo AUM Reggae será el encargado de poner ritmo a la noche actuando en el local ferrolano, después de haber subido este año al escenario principal del Reggeboa, el festival referente en el género a nivel estatal, que se celebra todos los veranos en Balboa, El Bierzo.

El grupo, que vuelve a la localidad tras haber actuado este 2025 en el Gadis Surf Festival, está integrado por Ras oSKAr (voz), Lula (teclados), Pat (bajo), Mateo (trompeta), Jose (saxo), Jose Rasta (guitarra), Iranzu (batería), Miro (trombón) y Carlos (percusiones).