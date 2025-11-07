Un ultramarinos-bar pegado a una vivienda para dar el mensaje de “Noso” en Ferrol

“Noso” es una coproducción de Os Náufragos y la Agadic Rocío Cibes

Os Náufragos Teatro subirá al escenario del Jofre este sábado 8, a las 20.30 horas, para exhibir la obra “Noso”, una creación dirigida por Gustavo del Río y coproducida con la Axencia Galega de Industrias Culturais –Agadic–. En este espectáculo, dirigido a un público mayor de 14 años y clasificado como una “dramedia” se habla del rural deshabitado y del destino que corre en la actualidad, a partir de la historia de una familia.

Nicolás, uno de los protagonistas, empieza guiando la trama al reunir a su familia con el objetivo de despedirse del lugar donde crecieron, su casa. Esta construcción está unida a un pequeño ultramarinos-bar que regentaban sus padres, realizando así un guiño a un modelo de negocio mixto que era muy habitual en Galicia.

Meollo

En ese momento, Nicolás es quien habita la vivienda, pero lo hará por poco tiempo, debido a que este espacio que en un tiempo pasado sirvió tanto de cobijo como de forma de sustento a la familia acaba de ser expropiado. Así pues, no tardará en procederse a su derribo para que posteriormentese construya un parque eólico.

Sobre el escenario podrá verse a un elenco integrado por Daniel Otero, María Roja, Rebeca Vecino, Jimmy Núñez y Sete Eiroa, que se ocuparán de dar forma a temáticas y elementos subyacentes como los recuerdos del pasado, la relación entre los hermanos y la necesidad de mirar hacia el futuro.

Las personas interesadas en acudir a este espectáculo pueden adquirir las entradas por anticipado, al precio de 8 euros, en la taquilla del Jofre o en la web de Ataquilla.