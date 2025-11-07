Un ultramarinos-bar pegado a una vivienda para dar el mensaje de “Noso” en Ferrol
La pieza de Os Náufragos Teatro, coproducida con la Axencia Galega de Industrias Culturais, se exhibe este sábado
Os Náufragos Teatro subirá al escenario del Jofre este sábado 8, a las 20.30 horas, para exhibir la obra “Noso”, una creación dirigida por Gustavo del Río y coproducida con la Axencia Galega de Industrias Culturais –Agadic–. En este espectáculo, dirigido a un público mayor de 14 años y clasificado como una “dramedia” se habla del rural deshabitado y del destino que corre en la actualidad, a partir de la historia de una familia.
Nicolás, uno de los protagonistas, empieza guiando la trama al reunir a su familia con el objetivo de despedirse del lugar donde crecieron, su casa. Esta construcción está unida a un pequeño ultramarinos-bar que regentaban sus padres, realizando así un guiño a un modelo de negocio mixto que era muy habitual en Galicia.
Meollo
En ese momento, Nicolás es quien habita la vivienda, pero lo hará por poco tiempo, debido a que este espacio que en un tiempo pasado sirvió tanto de cobijo como de forma de sustento a la familia acaba de ser expropiado. Así pues, no tardará en procederse a su derribo para que posteriormentese construya un parque eólico.
Sobre el escenario podrá verse a un elenco integrado por Daniel Otero, María Roja, Rebeca Vecino, Jimmy Núñez y Sete Eiroa, que se ocuparán de dar forma a temáticas y elementos subyacentes como los recuerdos del pasado, la relación entre los hermanos y la necesidad de mirar hacia el futuro.
Las personas interesadas en acudir a este espectáculo pueden adquirir las entradas por anticipado, al precio de 8 euros, en la taquilla del Jofre o en la web de Ataquilla.