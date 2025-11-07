Trabajos de poda y roza en 68.000 metros cuadrados en Santa Icía

El alcalde y el concejal de obras, con miembros de la AVV de Santa Icía Cedida

Los desbroces en Santa Icía en el marco del plan de barrios alcanzaron los 68.600 metros cuadrados, según informó el alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Servizos, José Tomé, en el encuentro que mantuvieron ayer con los representantes de la entidad vecinal.

“Os desbroces seguen a ser unha das principais actuacións que demandan os veciños, sobre todo, de cara á chegada das chuvias”, aseguró el alcalde, que recordó además que Urbaser, entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, realizó tareas de chapeo y desbroce “nas beirarrúas de todo o barrio", con especial atención en la carretera de A Pallota –3.180 metros–, la pista polideportiva frente al cementerio –3.515 metros– y la zona de Parque Ferrol e urbanización de O Boial –8.124 metros–. También hubo podas en el parque Bruquetas y en la zona ver de O Espiño.

Contenedores y parques

Por otra parte, se procedió a la limpieza de los contenedores –160 en total– y se repararon aquellos que estaban más dañados. Además, el servicio de conservación y mantenimiento de los parques infantiles y biosaludables se centró en la eliminación del óxido en varios elementos de juego y en su posterior pintado, explica el gobierno municipal.