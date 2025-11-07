Mi cuenta

Ferrol

Susto en horno crematorio de San Lorenzo, en Ferrol, por un conato de incendio

Los bomberos ferrolanos tuvieron que desplazarse hasta allí este pasado jueves

Marta Corral
Marta Corral
07/11/2025 12:38
Los efectivos de los Bomberos de Ferrol acudieron al lugar para asegurar la zona
Los efectivos de los Bomberos de Ferrol acudieron al lugar para asegurar la zona
Cedida

Dos vehículos y seis efectivos de los Bomberos de Ferrol se tuvieron que desplazar este jueves a las 22.00 horas hasta el Tanatorio de San Lorenzo, en la avenida de la Residencia, en Ferrol, al detectarse un conato de incendio en la zona donde está ubicado el horno crematorio, explican desde el Concello.

Preguntado por este periódico, el responsable de las instalaciones funerarias, Santiago Oliván, explica que todo quedó en un "susto" y que, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales y materiales, pudiéndose además completar la cremación que estaba en marcha con normalidad.

Según su testimonio, un pequeño fallo eléctrico propició que, por seguridad, se alertase a los efectivos contraincendios, puesto que los hornos están a unos 1.000 grados y funcionan con gas natural. Así, lo que el protocolo indicaba era que, por prevención, acudiesen hasta allí los profesionales para asegurar el espacio.

