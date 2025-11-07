Sale a contratación la gestión de la residencia de O Bertón con un presupuesto base de 6,3 millones

El pasado día 31 la presidenta y vicepresidente de la FAO entregaron la quinta residencia de un total de siete, la de O Bertón, a la Xunta Emilio Cortizas

La Consellería de Política Social saca a contratación la gestión del servicio de atención de la quinta residencia que la Fundación Amancio Ortega (FAO) ha construido en Galicia, la de O Bertón, cuyas llaves se entregaron a la Xunta de Galicia el viernes 31 de octubre.

Este lunes 3, tal y como había anunciado el presidente del Ejecutivo gallego en su visita a las instalaciones sociales, el Consello da Xunta daba luz verde al expediente de contratación. Justo una semana después de ese acto, el Portal de Contratos de Galicia publicaba en las últimas horas esta adjudicación por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

El diseño es muy similar en todas las unidades, con grandes espacios abiertos y zonas verdes Emilio Cortizas

El presupuesto base de licitación de este servicio asciende a 6.140.400 euros, al que se le añaden 245.616 euros más en concepto de IVA. Del total, 6.386.016 euros, se estima que la Xunta de Galicia aportará el 80%, lo que equivale a 5.108.812 euros. El 20% restante se satisfará a través de la participación económica de los usuarios de los servicios.

La contratación tendrá una vigencia de dos años, con inicio previsto para el uno de abril de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2028. Se podrá prorrogar por períodos máximos de un año hasta una duración máxima de un lustro. Del total de los costes previstos, los referidos 6.386.016 euros, se calcula que 4.178.103 euros son costes directos; 2.207.912 son indirectos y otros 4.178.103 costes salariales.

El valor estimado del contrato podría alcanzar los 18.406.080 euros, en caso de aplicarse todas las prórrogas. En las especificaciones del contrato también se contempla que cada una de las 120 plazas de la residencia de O Bertón tendrá un coste unitario por día de 72,80 euros.

La residencia de O Bertón, es la quinta que la FAO entrega a la Xunta para disposición de los gallegos de más edad. El coste de su construcción, el más elevado de todas las unidades, superó los 31 millones de euros, duplicando las previsiones iniciales de gasto.